CHARTRES - 12e salon des Loisirs créatifs

Le paradis des amateurs du « fait main » ouvre, vendredi à Chartrexpo. Douzième salon des loisirs créatifs. 5.000 visiteurs sont attendus durant ces deux journées et demie et ils vont découvrir soixante stands.

Parmi eux, une poignée d'Euréliens et notamment Helga Fallot, la gérante de « H&E tissu » à Chartres. Professionnelle depuis 25 ans, elle constate que cette tendance du fait main est de plus en plus à la mode. Elle était l'invité de Christophe Blondel à 7h45.

Le salon est ouvert vendredi de 14 à 19h, samedi de 10 à 19h et dimanche de 10 à 18h. C'est 5 euros l'entrée.