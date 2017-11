CHARTRES - 1 200 coureurs contre le diabète

La Journée Mondiale du Diabète est de retour Place des Épars à Chartres, ce samedi. Elle est organisée par la société Novo Nordisk. Des informations sur le diabète, des tests de glycémie, des rencontres avec des patients et des challenges sportifs seront proposés. Une grande course de 5 et 10km contre le diabète aura aussi lieu dès 19h avec 1 200 participants attendus, tout comme une marche populaire à 11h, et un grand concert du Novo Band et de ses amis à 16h30.