CHAMPHOL - Le salon du bien-être à l'espace Jean-Moulin

Prenez soin de vous ce week-end. Champhol accueille le salon bien-être et médecines douces. Au programme des conférences, la présence sur place de nombreux thérapeutes et des stands de produits naturels. Rendez-vous à l'espace Jean-Moulin. Pour les horaires, c'est ouvert de 10h à 18h samedi et dimanche. Entrée à 3 euros