BROU - Plus d'un siècle avec la quincaillerie Loison

Une institution disparaît à Brou. La quincaillerie Loison cesse son activité à la fin du mois de mars. Installée dans la rue des Changes depuis 1910, la boutique va bientôt fermer ses portes et disparaître du paysage commercial broutain. Claudine Loison a décidé de raccrocher les gants et de suivre son mari Michel en retraite depuis neuf ans. Retour sur cette épopée familiale avec Elise Vellard.