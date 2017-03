BONNEVAL - Un café réparation avec le collectif Après-Demain

Votre appareil éléctrique ne fonctionne plus ? Ne le jetez pas. Des membres du collectif « Après demain dans le sud de l'Eure-et-Loir » et de l'association Idéa Bonneval proposent un café réparation ce samedi au café Le Saint-Roch à Bonneval. Ils seront là pour vous aider à réparer les objets endommagés ou en panne. C'est gratuit et c'est de 9 heures à 12 heures.