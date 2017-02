BONNEVAL – Découvrez l'Océanide

La nouvelle piscine de Bonneval ouvre ses portes durant tout le week-end pour découvrir les installations. (deux bassins, une pataugeoire et un espace détente avec hammam, sauna, jacuzzi à l'étage). L'équipement a coûté 8,5 millions d'euros dont 65% de l'investissement est supporté par la com'com. Plutôt que de réhabiliter la piscine existante, les élus ont souhaité offrir une structure flambant neuve, adressée à tous. La piscine compte 13 employés, la com'com espère 80.000 entrées par an. Tarif pour adulte, 4,60 euros. Le public pourra nager à partir de lundi à l'occasion d'une semaine découverte. Ouverture officielle prévue le 27 Février. Ecoutez Dominique Imbault, 1er vice-président de la com com interrogé par Nicolas Le Berre.