BERCHERES-LES-PIERRES - 998 participants ce dimanche à l'Xtrem Mud

Des centaines de participants ce dimanche à Berchères-les-Pierres pour l'XTREM MUD. 998 inscrits précisément. Une course sur un parcours d’environ 12 kilomètres jalonnés d’une trentaine d’obstacles mêlant eau, boue et électricité… avec des difficultés variables où il est toujours possible de choisir d’éviter un obstacle si celui-ci paraît trop difficile. Selon les organisateurs, il n’y a pas besoin d’être un athlète accompli pour finir la course, seulement du courage. La course n'est pas chronométrée et il est possible de courir à son rythme.

L'épreuve se déroule à partir de 8h30 sur le terrain de motocross de Berchères-les-Pierres.