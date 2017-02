BASKET - L'UB a besoin de réagir face à Caen

En basket, Chartres est à l'équilibre depuis la reprise du championnat de N1 en janvier. Avec deux défaites et deux victoires, l'UBCM (8e), toujours en course pour les play-offs, reçoit Caen (4e). Une écurie qui joue la montée et que les hommes de Sébastien Lambert devraient avoir du mal à manœuvrer ce vendredi soir. Pour le manager général, Milan Vasic, la clef sera la défense. Il estime d'ailleurs que la Halle Cochet doit devenir la chasse gardée des Chartrains.

Le match a lieu à la Halle Cochet à 20h30. Abou Diallo, qui revient de blessure, fera parti du groupe.