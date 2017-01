Il y a un an Auneau et Bleury-Saint-Symphorien fusionnaient. Les deux communes n'en forment plus qu'une et compte 5500 habitants. Douze mois après, quel est le bilan de ce rapprochement ? Les élus ont tenu deux réunions publiques en fin d'année pour faire le point sur cette fusion.

Michel Scicluna, le maire était l'invité de Christophe Blondel, ce matin.