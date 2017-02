ATHLETISME - Vous pouvez vous inscrire au trail de Chartres en lumières

Le trail de Chartres en lumières aura lieu le 8 avril. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour les deux parcours de 8 et 20 kilomètres et à Chartres pour elles, une marche ou un footing de 4 kilomètres. C'est 20€ et 10€ pour les femmes. Ce sera 26€ sur place (trail-in-chartres.fr)