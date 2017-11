ATHLÉTISME - Résultats du cross de Seresville

Le cross national de Seresville à Mainvilliers se disputait ce samedi. Sylvain Dodé qui s'était imposé en 2016 récidive en étant le plus rapide devant deux loir-et-chériens (Émile Chalier et Guillaume Lhomme). Loic Chuberre se classe 4e et Olivier Petrus 5e.

Les résultats