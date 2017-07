ATHLETISME - Deux médailles aux France de sport adapté pour Gaël Geffroy

Les championnats de France de piste de la FFSA à Nantes viennent de se terminer. Un bon bilan pour l'OCCBA avec un total de 2 médailles. Après sa médaille d'argent hier sur le 1500m en 4'33'60, Gaël Geffroy s'impose ce dimanche sur le 800m en gérant sa course et ne prenant aucun risque avec son mollet en 2'10'99. Champion de France du 800m espoir alors qu'il est junior en étant surclassé. Il venait chercher les médailles et non les records donc mission remplie.

Gautier Massoué licencié FFA à JOUY et FFSA à l'OCCBA va prendre deux fois la 4ème place chez les seniors sur le 1500m et le 800m. Il n'a pas à rougir de ses deux médailles en chocolat. Il s'est bien défendu sur les deux épreuves.