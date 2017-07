ATHLETISME - Deux Euréliens aux France sur piste de sport adapté

Deux Euréliens aux championnats de France sur piste de sport adapté à Nantes. Gautier Massoué licencié FFA à Jouy et à la section de la FFSA de l'OCCBA est engagé sur 400M, 800M et 1500M. Fort de sa médaille d'argent sur les France de cross court, il veut jouer les troubles fêtes sur les épreuves en s’immisçant dans les trios de tête. La concurrence va être rude.

Pour Gaël Geffroy, il s'agit d'un rendez-vous qu'il souhaite ne pas manquer. Étant junior, surclassé pour participer (ces France s'adressent des espoirs aux masters), il met un point d'orgueil à prendre le départ du 1500M voir du 800M pour se montrer et retrouver ses copains du club France. Blessé depuis le 26 juin au mollet et en soin, il se bat contre la montre pour se rétablir et c'est en bonne voie.