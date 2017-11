ARROU – Enquête publique du Pays Dunois

L'enquête publique du Syndicat du Pays Dunois se poursuit après la présentation du projet de transformation et d'organisation pour les vingt prochaines années. Avant d'entériner ce projet, un commissaire enquêteur vient à votre rencontre pour recueillir vos remarques et revendications. Une permanence est organisée ce lundi à la Mairie d'Arrou de 14 à 17h00 et le 29 novembre au siège du Pays Dunois de 16h à19h. (Pays Dunois / SCoT)