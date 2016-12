VOILE - Trophée Jules Verne : Francis Joyon poursuit dans l'Atlantique sud

Trophée Jules Verne. Francis Joyon et Idec Sport poursuit sa descente de l’Atlantique Sud. À la latitude de Rio de Janeiro, Francis Joyon et son équipage progressent sur le tempo rythmé d’un long bord travers au vent. À plein régime dans des alizés qui commencent à mollir, les six hommes du bord maintiennent des vitesses élevées dans un contexte météo complexe et exigeant, tant au niveau de la marche du bateau, que sur un plan plus stratégique en approche d’une dorsale anticyclonique.