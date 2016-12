Après avoir été mis en sommeil quelques mois à Orgères-en-Beauce, le tir à l'arc est de nouveau possible avec « La Flèche d'Orgères ». La nouvelle association née le mois dernier compte près d'une quinzaine d'adhérents, âgés de 8 à 72 ans. Les entraînements se font le mardi (18h à 21h) et le samedi (10h à 13h) au Gymnase d'Orgères-en-Beauce. Le président Nicolas Bigot a annoncé l'arrivée de six nouvelles cibles pour la rentrée. (Plus de renseignements au 06 15 34 81 19).