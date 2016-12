SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD - Condamnation de l'éleveuse clandestine

Une éleveuse condamnée. Ses sept chiens et quatre chiots vivaient dans des conditions déplorables, c'est ce qu'ont constaté les gendarmes lors d'un contrôle mené le 26 février à Saint-Germain-le-Gaillard. Les enquêteurs ont également découvert qu'elle exerçait ce métier de façon clandestine, rapportent nos confrères de l'Echo. L’éleveuse écope de 750 euros d'amende et 1600 euros de dommages et intérêts. Les animaux ont été remis à une fondation.