ORLEANS - Hélène Geoffroy présente un plan de lutte contre les discriminations envers des personnes LGBT

Politique, Hélène Geoffroy était en déplacement mercredi à Orléans. La secrétaire d'Etat chargée de la ville, de la jeunesse et des sports est venue présenter un plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans). Ce plan de mobilisation prévu pour une durée de 3 ans, devrait être composé d'actions concrètes et sera décliné à l'échelon territorial a indiqué la secrétaire d'Etat.