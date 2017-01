METEO - Le département de l'Eure en vigilance orange

Météo France a placé le département de l'Eure en vigilance orange comme 6 autres départements du nord de la France. Comme les jours précédents, « des brouillards givrants et de fortes gelées touchent actuellement la Haute-Normandie. On relève -4 à -5°C en température et des sols verglacés par endroits ».

En début de matinée, de très faibles précipitations verglaçantes peuvent se produire. Ajouté au dépôt de givre pré-existant, les sols devraient être particulièrement glissants en cours de nuit.

De plus, avec l'arrivée d'une perturbation peu active par la Manche, un risque de faible pluie verglaçante concerne la région en cours de matinée. Cet épisode devrait prendre fin à la mi-journée avec des températures qui deviennent positives.

En Eure-et-Loir, quelques flocons possibles et arrivée par le Perche et le Drouais de pluie verglaçante durant la matinée qui pourront toucher l'ensemble du département en fin de matinée. Les températures avoisineront les 0° au méilleur moment de la journée. En soirée de la pluie ou de la neige. Demain matin, les températures seront en hausse avec des gelées mais qui n'excèderont pas les -1°.