INFO LOCALE - L'essentiel de l'actu de ce jeudi

Aujourd’hui, jeudi 22 décembre, dans l’actu locale sur Intensité :

- En ce mois de décembre et à l'approche de Noël, l'activité tourne à plein régime dans les centres de distribution de la Poste en Eure-et-Loir.

- Tentative de cambriolage à la voiture-bélier au Crédit Mutuel de Vernouillet, dans la nuit de mardi à hier.

- Des perturbations annoncées sur la ligne TER Châteaudun- Paris/Austerlitz demain et samedi en raison d'une grève.

- La transition énergétique dans l'agglomération chartraine... Une convention vient d'être signée avec Enedis (ex ErDF) pour tenter de réduire la consommation d'énergie.

- Le Lions Club Chartres Jean-Moulin vient de récolter plus de 700€ après une action menée sur le marché de Noël en début de semaine

- Un spectacle gratuit au théâtre de Châteaudun, un conte dansé « Le rêve éveillé ». Rendez-vous à 15h30.

- En sport, les handballeurs chartrains terminent bien l'année en Proligue.

- Météo : de la pluie pour ce matin, ça se calmera cet après-midi mais ça restera couvert. 7 à 8° en maximales.