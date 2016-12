HANDBALL - Une première partie de saison en demi-teinte pour le CMHB

Les handballeurs chartrains en repos actuellement reprendront le chemin de la halle Cochet mercredi. Pour la première partie de la saison le bilan est mitigé, les chartrains sont 5e. Après un passage à vide en octobre et en novembre avec 3 défaites consécutives, les hommes de Jérémy Roussel ont fini fort avec un nul et 3 victoires, dont une face au leader Tremblay. Avant la reprise du championnat le 3 février. Quatre matchs amicaux attendent le CMHB, face à Créteil (11/01) et Ivry (17/01) à la Halle Cochet, puis deux déplacements à Caen puis Lisieux. Ecoutez le président Philippe Besson interrogé par Nicolas Le Berre.