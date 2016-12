EURE-ET-LOIR – Un homme exaspéré par le coq de son voisin condamné

Un homme a été condamné à un an de prison dont six mois ferme au tribunal de Chartres après un coup de colère face au chant du coq de son voisin près de Viabon. Selon l'Echo Républicain, l'homme qui ne supportait plus d'entendre le coq au réveil avait utilisé un pistolet et tiré des coups de feu en l'air en menaçant le propriétaire de l'animal mercredi dernier.