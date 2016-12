L'émission « l'Amour est dans le Pré » fera son retour la semaine prochaine sur M6. Parmi les 14 candidats qui participeront à cette 12e saison, un eurélien Pierre-Emmanuel, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes dans le Perche, entre La Loupe et Nogent-le-Rotrou. Les portraits des agriculteurs seront diffusés à partir du 2 janvier.