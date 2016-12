EURE-ET-LOIR - Les tarifs de l'assurance auto et habitation augmentent en 2017

Le 1er janvier apporte chaque année son lot de nouveautés. Les portefeuilles vont encore trinquer. Il faudra débourser davantage pour assurer son logement ou son véhicule. En 2017, l'assurance habitation va augmenter de 2,5% et celle de la voiture d'1,5% en moyenne. Tout cela, à cause de la hausse des coûts liés aux réparations d'automobiles et aux catastrophes naturelles.