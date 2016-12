EURE-ET-LOIR - Les nouveaux noms de lieux en 2017

Dans une semaine nous serons en 2017. Dans une semaine, de nouveaux lieux apparaitront sur la carte de l'Eure-et-Loir avec le regroupement de communes et la fusion de communautés de communes. Après les Villages-Vovéens et Eole-en-Beauce nés cette année, voilà la naissance de Cloyes-les-Trois-Rivières regroupant Cloyes et les villages du Mée, la Ferté-Villeneuil, Charray, Romilly-sur-Aigre, Montigny-le-Gannelon, Autheuil, Saint-Hilaire-sur-Yerre et Douy. Trois rivières pour le Loir et ses affluents l'Aigre et l'Yerre. Pour Arrou, pas de nom particulier pour le regroupement de l'autre partie de l'ancien canton de Cloyes. Plus original, le nom de Villemaury qui apparaît dans le Dunois, c'est la fusion des villages de Civry, Lutz-en-Dunois, Ozoir-le-Breuil et Saint-Cloud-en-Dunois.

Pour les communautés de communes, Coeur de beauce regroupe la Beauce Orgèroise, la Beauce de Janville et la Beauce Vovéenne. Terres du Perche regroupe le Perche Thironnais et les portes du Perche. Forets du Perche avec Senonches et la Ferté-Vidame. Les Portes Euréliennes d'Ile-de-France feront disparaître 4 communautés de communes : du Val Drouette, des 4 Vallées, du Val de Voise, et de la Beauce Alnéloise.

Et puis dans le sud de l'Eure-et-Loir, naissance du Grand Châteaudun avec le Dunois, les plaines et vallées dunoises, les Trois Rivières et une partie du Perche-Gouët dont Brou.