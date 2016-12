EURE-ET-LOIR – Le prix des timbres augmentera en 2017

Parmi les changements prévus pour 2017, le prix du timbre augmentera de 3,1% en moyenne dès le 1er janvier. Le timbre rouge (lettre prioritaire) passera par exemple de 0,80 euros à 0,85 euros ou encore le timbre vert passera lui de 0,70 euros à 0,73 euros. Selon La Poste, « la dépense des ménages en produits postaux est de 45 € par an en moyenne, soit moins de 4 € par mois. L’impact de la hausse est donc estimé à moins de 2 € par an et par ménage. »