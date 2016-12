EURE-ET-LOIR – Dernière semaine pour s'inscrire sur les listes électorales

Les électeurs seront appelés aux urnes en 2017 Il y aura l'élection du Président de la République le23 avril et le second tour le 7 mai et les législatives le moi suivant. En attendant, si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'au samedi 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez notamment vous rendre sur le site internet service-public.fr.