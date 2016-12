EURE-ET-LOIR – Bison Futé voit orange pour les retours lundi

Le trafic ne devrait pas être chargé sur les grands axes de la région pour l'arrivée de la nouvelle année selon Bison Futé qui voit vert dans le sens des départs vendredi et samedi. La circulation s'annonce plus dense lundi dans le sens des retours avec du orange au niveau national. Le trafic s'annonce plus important par exemple sur l'A10 en direction de la capitale entre 15 heures et 20 heures.