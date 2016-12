CHATEAUDUN - Quels sont les films plébiscités par les Dunois en 2016 ?

Trois comédies françaises se retrouvent en haut de l'affiche au cinéma le Dunois pour l'année 2016. Les spectateurs ont ri devant « les Tuches 2 », « Radins », et « Camping 3 » ou encore « Zootopie » en 4e position. Parmi les flops : on retrouve « Alliés » avec Brad Pitt, et Marion Cotillard, « Inferno » avec Tom Hanks ou le dernier Marvel « Dr Strange ». De son côté, le ciné le Dunois projette toujours de déménager à côté du Lycée Paulsen pour y créer 5 salles contre trois actuellement. Les travaux pourraient commencer en 2017. Ecoutez Christine Bentabet la gérante du ciné le Dunois interrogée par Christophe Blondel.