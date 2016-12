Pour Noël, le château de Châteaudun s'anime. Entrez dans l'univers magique des contes et des histoires avec le meneur d'étoiles. Les contes et histoires au château de Châteaudun, c'est ce vendredi de 14 heures à 16h30, samedi à 10 heures et à 14 heures, et mercredi 28 décembre à 14 heures. C'est gratuit pour les enfants. Ecoutez le reportage d'Elise Vellard.