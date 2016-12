CHARTRES - Le trafic TER perturbé ce mardi matin

Des perturbations sont annoncées ce mardi matin sur la ligne TER Paris-Chartres. Un incident de caténaire aux Essarts-le-Roi vient perturber le trafic des trains. La circulation des TER est interrompue entre Rambouillet et la Verrière et des bus de substitution sont mis en place entre ces deux villes. La SNCF indique que les équipes sont sur place et estime un retour à la normale vers midi.