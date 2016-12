CHARTRES – La transition énergétique est en marche

Chartres Métropole soutient la transition énergétique. Avec Enedis (ex ErDF) et Chartres, l'agglomération a signé une convention pour favoriser et réduire la consommation d'énergie sur son territoire. Lauréat du prix Territoire à énergie positive du Ministère de l'écologie, l'agglomération s'est donc engagée à réduire les besoins en ressources énergétiques tout en déployant des énergies renouvelables au niveau local. Les deux conventions de partenariat signées la semaine dernière sont d’une valeur de 1,5 million d’euros. Ecoutez Denis-Marc Sirot-Foreau, vice président en charge du développement durable interrogé par Christophe Blondel.