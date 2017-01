Loïck Chuberre a remporté la course des as de la corrida de la Saint-Sylvestre disputée hier à Fleury-les-Aubrais, 8 km en 26'26. Il arrive dans le même temps que Nicolas Dodé et devance de 35'' Hassan Issengar.

Résultats de la course des As : ICI.

Réusultats de la course populaire (4km) : ICI.